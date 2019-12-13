ИА «Ореанда-Новости». Эксперты перечислили категории россиян, кому грозит запрет на выезд из страны.

Около 15 миллионов человек могут попасть в список «невыездных» из страны. В эту категорию попали должники по алиментам, по кредитам, те кто не оплачивает штрафы ГИБДД или услуги ЖКХ. Всем им грозит запрет на выезд из России, о чём сообщили «Известия», ссылаясь на ФССП и НАПКА.

Федеральная служба судебных приставов предоставила данные, по которым из-за долгов по алиментам в ноябре не смогли покинуть страну 1,42 миллиона должников. В работе с должниками этой категории существуют особые сложности, ведь многие работают неофициально.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств заявила, что под угрозой находятся те граждане, чей долг перевалил за отметку 30 тысяч, а срок просрочки - за 90 дней.