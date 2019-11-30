Эксперты рассказали о приходе в Москву первой зимней оттепели
ИА «Ореанда-Новости». Первая зимняя оттепель придёт в Москву уже на следующей неделе.
И.О. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозами на предстоящую неделю. По его словам, Москву ждёт оттепель.
Первые зимние деньки будут холодными, однако в последующие дни температура воздуха начнёт резко расти. К середине недели столбик термометра может преодолеть плюсовую планку.
Днём первого декабря москвичей ожидает от минус 1 до минус трёх градусов. Возможна гололедица, поэтому Вильфанд советует быть крайне осторожными. Кроме того, возможен лёгкий снежок.
С пятого декабря температура воздуха может колебаться между отметками минус 2 и плюс 3. Оттепель будет сопровождаться небольшими осадками.
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