ИА «Ореанда-Новости». Первая зимняя оттепель придёт в Москву уже на следующей неделе.

И.О. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозами на предстоящую неделю. По его словам, Москву ждёт оттепель.

Первые зимние деньки будут холодными, однако в последующие дни температура воздуха начнёт резко расти. К середине недели столбик термометра может преодолеть плюсовую планку.

Днём первого декабря москвичей ожидает от минус 1 до минус трёх градусов. Возможна гололедица, поэтому Вильфанд советует быть крайне осторожными. Кроме того, возможен лёгкий снежок.

С пятого декабря температура воздуха может колебаться между отметками минус 2 и плюс 3. Оттепель будет сопровождаться небольшими осадками.