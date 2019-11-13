13.11.2019, 08:26
Эксперты рассказали о том, что на Урале и в Сибири аномально похолодает
ИА «Ореанда-Новости».Представителем Гидрометцентра Людмилой Паршиной было заявлено о приходе на Урал и в Сибирь арктического циклона. По словам Паршиной, надвигающийся циклон поспособствует аномально холодной погоде. Об этом Паршина сообщила "Российской газете".
По словам синоптика, ожидается снег и метель в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Также она сказала, что температура в указанных областях значительно понизится. Также Паршиной было сказано о том, что есть вероятность, что в Омской области температура воздуха будет 30 градусов ниже нуля.
Кроме того, специалистом заявлено, что в Свердловской области и южной части Тюменской области воздух будет охлаждаться до минус 25 градусов. По словам Паршиной, в северных районах Иркутской области ночью ожидается морозы в минус 40 градусов.
По словам синоптика, ожидается снег и метель в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Также она сказала, что температура в указанных областях значительно понизится. Также Паршиной было сказано о том, что есть вероятность, что в Омской области температура воздуха будет 30 градусов ниже нуля.
Кроме того, специалистом заявлено, что в Свердловской области и южной части Тюменской области воздух будет охлаждаться до минус 25 градусов. По словам Паршиной, в северных районах Иркутской области ночью ожидается морозы в минус 40 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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