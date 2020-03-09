09.03.2020, 11:53
Эксперты рассказали, повлияет ли падение российской валюты на стоимость автомобилей
ИА «Ореанда-Новости». РИА Новости в информационных службах автодилеров "Автоспеццентр" и "Авилон" заявили, что изменение стоимости автомобилей будет зависеть от дальнейшей динамики курса валюты РФ.
Курсы американской и европейской валют резко поднялись на фоне обвала котировок нефти.
В информационной службе компании "Авилон" заявили, что волатильность курса рубля является одной из причин, непосредственно влияющих на цены на автомобили. Однако, считают эксперты, резкого скачка на цены на машины не случится, поскольку производителям необходимо понять, как будет вести себя рубль в долгосрочной перспективе.
В информационной службе "Автоспеццентра" сказали, что стоимость автомобилей будет корректироваться, если динамика будет долгосрочной.
Курсы американской и европейской валют резко поднялись на фоне обвала котировок нефти.
В информационной службе компании "Авилон" заявили, что волатильность курса рубля является одной из причин, непосредственно влияющих на цены на автомобили. Однако, считают эксперты, резкого скачка на цены на машины не случится, поскольку производителям необходимо понять, как будет вести себя рубль в долгосрочной перспективе.
В информационной службе "Автоспеццентра" сказали, что стоимость автомобилей будет корректироваться, если динамика будет долгосрочной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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