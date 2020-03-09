Курсы американской и европейской валют резко поднялись на фоне обвала котировок нефти.В информационной службе компании "Авилон" заявили, чтоОднако, считают эксперты, резкого скачка на цены на машины не случится, поскольку производителям необходимо понять, как будет вести себя рубль в долгосрочной перспективе.В информационной службе "Автоспеццентра" сказали, что стоимость автомобилей будет корректироваться, если динамика будет долгосрочной.