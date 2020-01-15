ИА «Ореанда-Новости». Не менее 56 процентов от того, что содержится в банке, должно составлять количество жира и мяса в хорошей говяжьей тушёнке. Об этом заявляют специалисты, работающие в Роскачестве. 

Не менее 58 процентов должно быть количество жира и мяса в консервах высшего сорта. В тушенке первого сорта количество жира и мяса должно составлять от содержимого банки не менее 56 процентов. 

В разогретой тушенке должны находиться кусочки мяса, имеющие массу не мене 30 г. Кусочки должны быть без крупных кровеносных сосудов, соединительной ткани и лимфатических узлов. 

В тушенке из говядины массовая доля жира не должна быть больше 17 процентов. 