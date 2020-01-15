15.01.2020, 09:05
Эксперты рассказали, сколько в качественной тушенке должно быть говядины
ИА «Ореанда-Новости». Не менее 56 процентов от того, что содержится в банке, должно составлять количество жира и мяса в хорошей говяжьей тушёнке. Об этом заявляют специалисты, работающие в Роскачестве.
Не менее 58 процентов должно быть количество жира и мяса в консервах высшего сорта. В тушенке первого сорта количество жира и мяса должно составлять от содержимого банки не менее 56 процентов.
В разогретой тушенке должны находиться кусочки мяса, имеющие массу не мене 30 г. Кусочки должны быть без крупных кровеносных сосудов, соединительной ткани и лимфатических узлов.
В тушенке из говядины массовая доля жира не должна быть больше 17 процентов.
Не менее 58 процентов должно быть количество жира и мяса в консервах высшего сорта. В тушенке первого сорта количество жира и мяса должно составлять от содержимого банки не менее 56 процентов.
В разогретой тушенке должны находиться кусочки мяса, имеющие массу не мене 30 г. Кусочки должны быть без крупных кровеносных сосудов, соединительной ткани и лимфатических узлов.
В тушенке из говядины массовая доля жира не должна быть больше 17 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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