В Роскачестве поделились информацией о том, как выбрать качественную сырокопченую и варено-копченую колбасу. Также они подсказали, как колбасу необходимо хранить.В Роскачестве отметили, что сервелат не является названием колбасы. По словам специалистов, сервелатом является определённый вид колбас, которые на разрезе имеют характерный рисунок.Эксперты заявляют, что, кроме названных ингредиентов, в сервелате ничего другого не должно быть. По их словам, при наличии в колбасе стабилизаторов, ароматизаторов и ускорителей созревания это говорит лишь о том, что она ГОСТу не соответствует.В колбасе, которая произведена по ТУ, допускается наличие в колбасе консервантов и стабилизаторов, но об этом должно указываться при маркировке.На срезе сервелата шпик должен быть чуть розоватого или белого оттенка. Если шпик жёлтого цвета это может означать, что колбаса просрочена.