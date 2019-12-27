27.12.2019, 09:02
Эксперты Роскачества подсказали, как нужно выбирать сервелат
ИА «Ореанда-Новости». В Роскачестве поделились информацией о том, как выбрать качественную сырокопченую и варено-копченую колбасу. Также они подсказали, как колбасу необходимо хранить.
В Роскачестве отметили, что сервелат не является названием колбасы. По словам специалистов, сервелатом является определённый вид колбас, которые на разрезе имеют характерный рисунок.
В ГОСТе прописано, что в состав сервелата должны входить нежирная свинина, говядина, а также свиная грудинка. Допускается, что в колбасу можно добавить дополнительные ингредиенты, такие, как сахар, чёрный перец, фиксатор окраски E250, мускатный орех.
Эксперты заявляют, что, кроме названных ингредиентов, в сервелате ничего другого не должно быть. По их словам, при наличии в колбасе стабилизаторов, ароматизаторов и ускорителей созревания это говорит лишь о том, что она ГОСТу не соответствует.
В колбасе, которая произведена по ТУ, допускается наличие в колбасе консервантов и стабилизаторов, но об этом должно указываться при маркировке.
Колбасу необходимо хранить в охлаждённом виде в холодильнике при температуре до 6 градусов Цельсия. Если колбаса замороженная, хранить её необходимо до 90 суток при минус 10 градусах.
На срезе сервелата шпик должен быть чуть розоватого или белого оттенка. Если шпик жёлтого цвета это может означать, что колбаса просрочена.
В Роскачестве отметили, что сервелат не является названием колбасы. По словам специалистов, сервелатом является определённый вид колбас, которые на разрезе имеют характерный рисунок.
В ГОСТе прописано, что в состав сервелата должны входить нежирная свинина, говядина, а также свиная грудинка. Допускается, что в колбасу можно добавить дополнительные ингредиенты, такие, как сахар, чёрный перец, фиксатор окраски E250, мускатный орех.
Эксперты заявляют, что, кроме названных ингредиентов, в сервелате ничего другого не должно быть. По их словам, при наличии в колбасе стабилизаторов, ароматизаторов и ускорителей созревания это говорит лишь о том, что она ГОСТу не соответствует.
В колбасе, которая произведена по ТУ, допускается наличие в колбасе консервантов и стабилизаторов, но об этом должно указываться при маркировке.
Колбасу необходимо хранить в охлаждённом виде в холодильнике при температуре до 6 градусов Цельсия. Если колбаса замороженная, хранить её необходимо до 90 суток при минус 10 градусах.
На срезе сервелата шпик должен быть чуть розоватого или белого оттенка. Если шпик жёлтого цвета это может означать, что колбаса просрочена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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