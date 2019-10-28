28.10.2019, 08:50
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать тыкву
ИА "Ореанда-Новости"Роскачество рассказало, на что именно нужно обращать внимание при покупке тыквы. В материале написано, что нужно приобретать вызревший плод, у которой плотная корка. Тыква не должна иметь существенных повреждений и иметь подсохшую плодоножку.
По словам представителя Роскачества, цвет плода и его размер не оказывают никакого влияния на потребительские свойства тыкву. В Роскачестве также не советуют покупать тыкву, которую уже разрезали. В таком случае она может испортиться.
По мнению экспертов, тыква - кладезь минеральных веществ. Она содержит калий, фосфор, кальций. Самой вкусной считается мускатная тыква.
По словам представителя Роскачества, цвет плода и его размер не оказывают никакого влияния на потребительские свойства тыкву. В Роскачестве также не советуют покупать тыкву, которую уже разрезали. В таком случае она может испортиться.
По мнению экспертов, тыква - кладезь минеральных веществ. Она содержит калий, фосфор, кальций. Самой вкусной считается мускатная тыква.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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