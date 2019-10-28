По словам представителя Роскачества, цвет плода и его размер не оказывают никакого влияния на потребительские свойства тыкву. В Роскачестве также не советуют покупать тыкву, которую уже разрезали. В таком случае она может испортиться.По мнению экспертов, тыква - кладезь минеральных веществ. Она содержит калий, фосфор, кальций. Самой вкусной считается мускатная тыква.