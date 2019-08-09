ИА "Ореанда-Новости" Огромные площади в Сибири и на Дальнем Востоке страны оказались этим летом охвачены огнём. Общественность начала говорить о том, что случившаяся трагедия нанесла невосполнимый урон местной природе.

По информации, предоставленной заведующим лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрием Гниненко, лесной массив после пожаров такого масштаба может восстановиться самостоятельно. Специалист не видит причин для паники. Он утверждает, что в России ежегодно горят леса, и даже такие масштабы не являются для государства редкостью. Эксперт не отрицает, что любые лесные пожары являются ненормальным состоянием для леса, однако, масштабы очагов возгорания не должны пугать людей. Гниненко приводит в пример американский штат Калифорния, на территории которого пожар уничтожил до шести миллионов гектаров леса. Согласно статистическим данным, сгорело в текущем году некритически много леса. Пожар не является для сибирского леса какой-то трагедией – лес восстановится. По словам специалиста, лес к такому явлению «привык».

В своём обращении Юрий Гниненко также не согласился с мнением, что России угрожает массовая вырубка леса. Он говорит о том, что есть некий показатель степени вырубки, согласно которому при ежегодном росте древесины, часть леса можно вырубить и продавать без значительного ущерба для природы. Юрий Гниненко заявил, что в государстве лесного массива прирастает гораздо больше, чем его вырубают. В качестве примера эксперт приводит Тулун, где процент вырубки составил одну единицу, что является для специалистов незначительным показателем.