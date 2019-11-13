Также в докладе заявлено, что к 2025 году Соединенные Штаты Америки станут вторыми в мире экспортёрами газа.В докладе отмечено, что Россией к 2030 году будет наращен экспорт газа на 26 процентов, если сравнивать с 2018 годом. К 2040 году Россия нарастит ещё 16 процентов.Также в документе заявлено, что через двадцать с небольшим лет Катар будет являться крупнейшим экспортёром сжиженного газа. Конкурировать в этой сфере с Катаром будет Австралия, которая периодически будет опережать его.