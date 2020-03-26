26.03.2020, 07:34
Эксперты считают, что в 2020 году повысятся тарифы на каско
ИА «Ореанда-Новости». В нынешнем году может произойти повышение тарифов на страхование каско, в том числе в связи с ростом выплат в этом виде, утверждается в аналитическом обзоре от Национального рейтингового агентства (НРФ), заявлено в материале РИА Новости.
Аналитиками НРА заявлено о снижении четыре года подряд средней премии по каско, но в этом году страховщикам не удастся сохранить данную тенденцию. Ранее помогало страховщикам то, что распространялись продукты с франшизами, что способствовало снижению количества заявленных убытков.
В прошлом году число заявленных убытков выросло с 978 до 995 тысяч, параллельно произошёл рост средней выплаты с 90,9 до 101 тысячи рублей.
В агентстве заявили, что увеличение выплат и стоимости привлечения новых клиентов, а также тенденция к снижению объёмов реализаций новых машин могут привести в текущем году к повышению тарифов.
Аналитиками НРА заявлено о снижении четыре года подряд средней премии по каско, но в этом году страховщикам не удастся сохранить данную тенденцию. Ранее помогало страховщикам то, что распространялись продукты с франшизами, что способствовало снижению количества заявленных убытков.
В прошлом году число заявленных убытков выросло с 978 до 995 тысяч, параллельно произошёл рост средней выплаты с 90,9 до 101 тысячи рублей.
В агентстве заявили, что увеличение выплат и стоимости привлечения новых клиентов, а также тенденция к снижению объёмов реализаций новых машин могут привести в текущем году к повышению тарифов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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