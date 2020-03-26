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, заявлено в материале РИА Новости.Аналитиками НРА заявлено о снижении четыре года подряд средней премии по каско, но в этом году страховщикам не удастся сохранить данную тенденцию. Ранее помогало страховщикам то, что распространялись продукты с франшизами, что способствовало снижению количества заявленных убытков.В прошлом году число заявленных убытков выросло с 978 до 995 тысяч, параллельно произошёл рост средней выплаты с 90,9 до 101 тысячи рублей.В агентстве заявили, что увеличение выплат и стоимости привлечения новых клиентов, а также тенденция к снижению объёмов реализаций новых машин могут привести в текущем году к повышению тарифов.