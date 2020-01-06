06.01.2020, 19:10
Эксперты указали на большие изменения на рынке труда
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты ВНИИ труда указали на большие изменения на рынке труда в ближайшее десятилетие. Трудовая квалификация россиян начинает требовать непрерывного обучения и многогранности.
Изменения связаны с тем, что в России всё больше работ связаны с киберпространством и кибертехникой. Поэтому от людей требуются умения в решении сложных и нестандартных задач и проведения анализа. Если россиянин не будет развиваться, то в скором времени его навыки больше не будут актуальными для работодателей.
Работники ВНИИ отметили, что уже сейчас всё чаще появляются такие вакансии, как «оператор беспилотных летательных аппаратов» или «оператор 3D-принтера». Если человек не захочет развиваться в направлениях цифровой техники, то уже через 10 лет ему будет очень тяжело найти работу.
Изменения связаны с тем, что в России всё больше работ связаны с киберпространством и кибертехникой. Поэтому от людей требуются умения в решении сложных и нестандартных задач и проведения анализа. Если россиянин не будет развиваться, то в скором времени его навыки больше не будут актуальными для работодателей.
Работники ВНИИ отметили, что уже сейчас всё чаще появляются такие вакансии, как «оператор беспилотных летательных аппаратов» или «оператор 3D-принтера». Если человек не захочет развиваться в направлениях цифровой техники, то уже через 10 лет ему будет очень тяжело найти работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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