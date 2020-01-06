. Трудовая квалификация россиян начинает требовать непрерывного обучения и многогранности.Поэтому от людей требуются умения в решении сложных и нестандартных задач и проведения анализа. Если россиянин не будет развиваться, то в скором времени его навыки больше не будут актуальными для работодателей.Работники ВНИИ отметили, что уже сейчас всё чаще появляются такие вакансии, как «оператор беспилотных летательных аппаратов» или «оператор 3D-принтера».