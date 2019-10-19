ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, нужны ли россиянам длинные каникулы.

Сервис OneTwoTrip провёл исследование, в ходе которого опросил порядка двух тысяч пользователей. По результатам опроса, 57% процентам граждан России не нужны дополнительные праздничные дни.

7% ответивших не могут взять себе выходной по тем или иным причинам. А 16% респондентов не против дополнительного отпуска. Они точно уверены в том, что возьмут пару деньков для отдыха, однако пока не уверены какие и когда именно.

Новогодние каникулы, которые ждут россиян в начале следующего года, будут достаточно короткими. Особенно если сравнивать с предыдущим годом. Отдых продлится с 1 по 8 января включительно.