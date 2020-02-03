03.02.2020, 13:23
Эксперты выяснили, в каком возрасте чаще всего женщины идут на измену
ИА «Ореанда-Новости». Учёные, представляющие Университет Брэдли, выяснили, что женщины чаще всего готовы изменить партнёру после тридцати лет. Об этом заявлено в публикации издания UfacityNews.
Экспертами были опрошены женщины и мужчины в сорока восьми странах. По результатам опроса выяснилось, что мужчины способны пойти на измену уже в двадцать лет.
Большинство женщин решаются изменить лишь после тридцати лет. Учёные поясняют: в тридцать лет у женщин ослабевает способность рожать, и они начинают испытывать обострённую сексуальность.
Также опрос показал зависимость уровня супружеской неверности от числа мужчин в населённом пункте и культурных различий.
Экспертами были опрошены женщины и мужчины в сорока восьми странах. По результатам опроса выяснилось, что мужчины способны пойти на измену уже в двадцать лет.
Большинство женщин решаются изменить лишь после тридцати лет. Учёные поясняют: в тридцать лет у женщин ослабевает способность рожать, и они начинают испытывать обострённую сексуальность.
Также опрос показал зависимость уровня супружеской неверности от числа мужчин в населённом пункте и культурных различий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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