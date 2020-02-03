Экспертами были опрошены женщины и мужчины в сорока восьми странах. По результатам опроса выяснилось, что мужчины способны пойти на измену уже в двадцать лет.Также опрос показал зависимость уровня супружеской неверности от числа мужчин в населённом пункте и культурных различий.