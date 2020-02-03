ИА «Ореанда-Новости». Учёные, представляющие Университет Брэдли, выяснили, что женщины чаще всего готовы изменить партнёру после тридцати лет. Об этом заявлено в публикации издания UfacityNews. 

Экспертами были опрошены женщины и мужчины в сорока восьми странах. По результатам опроса выяснилось, что мужчины способны пойти на измену уже в двадцать лет.

Большинство женщин решаются изменить лишь после тридцати лет. Учёные поясняют: в тридцать лет у женщин ослабевает способность рожать, и они начинают испытывать обострённую сексуальность. 

Также опрос показал зависимость уровня супружеской неверности от числа мужчин в населённом пункте и культурных различий. 