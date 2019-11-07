ИА «Ореанда-Новости». Исследование, проведённое холдингом «Ромир», показало, какая группа населения является самой закредитованной.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.

Как оказалось, больше всего кредитов насчитывается в группе среднего класса. Семьи со средним достатком чаще других пользуются займами.

Практически каждый четвёртый из этой категории имеет кредит на автомобиль. У каждого пятого имеется кредит на самые необходимые вещи. В итог у 89% населения, находящегося в рамках среднего дохода, имеются кредиты. Чаще всего по несколько на одну семью.

Ипотечные кредиты же более распространены у семей с низким доходом.

Такая статистика говорит о том, что наиболее уязвимыми к финансовым потрясениям являются семьи со средними доходами. В то же время население сектора с высоким бюджетом – самый защищённый класс.