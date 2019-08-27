ИА «Ореанда-Новости». В информационном агентстве по рыболовству сообщили, что среднестатистический россиянин употребляет в пищу меньше рыбы, чем указано в нормах, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Минздрав рекомендует есть около 20 кг рыбы в год, однако в прошлом году её потребление составило 15,6 кг.



При этом Росстат ранее заявил, что в прошлом году гражданин в среднем съел 21,7 кг рыбы. Но в агентстве по рыболовству отметили, что речь идёт об общем весе рыбы, но в пищу не идут плавники, внутренности и чешуя.