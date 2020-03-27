ИА «Ореанда-Новости». Эксперты сообщили, что дачный сезон в России стартовал раньше срока. Этому поспособствовали тёплая зима и меры по борьбе с распространением коронавируса.

Исследование e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon показало, что продажи товаров для дачи и загородного отдыха выросли по сравнению с прошлогодним показателем. Эксперты проанализировали 2,5 миллиона заказов и 5 миллионов поисковых запросов за февраль-март.

В исследовании отмечается, что многие планируют самоизоляцию за городом, на загородных участках. Кроме того на повышение спроса повлияла ранняя весна и в целом тёплая зима. Поэтому россияне начали закупаться необходимыми инструментами на две недели раньше обычного.

Эксперты подчёркивают, что многие присматриваются к дачам, так как этим летом возможна перспектива отсутствия заграничных поездок.