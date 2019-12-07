ИА «Ореанда-Новости». По словам экспертов, в России выросла смертность от отравлений алкоголем.

В 2019 году эксперты заметили рост смертности от отравления алкоголем. За девять месяцев уходящего года, показатель увеличился на 11,9%. Сравнением показателем занимались эксперты Центра разработки национальной алкогольной политики, о чём сообщил ТАСС.

Эксперты сообщили, что с января по сентябрь этого года смертность от случайного отравления алкоголем составила более 5 тысяч человек. Также вырос уровень отравления алкоголем с неопределёнными намерениями (вариант, когда информации недостаточно для точного определения инцидента несчастным случаем). По сравнению с прошлым годом показатель возрос на 15,9%.

Главной группой риска эксперты назвали категорию молодых людей, чей возраст составляет от 15 до 19 лет.