ИА «Ореанда-Новости» Россия продала оружия на $19 млрд в 2018 году. Такую информацию обнародовал генеральный директор Ростеха, государственного промышленного гиганта, который является монопольным экспортером оружия России.

"Рособоронэкспорт" является российским государственным продавецом оружия, предприятие было создано в 2000 году Владимиром Путиным и с тех пор продал оружия на сумму более 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Рособоронэкспорт является единственным субъектом, ответственным за поставки и экспорт российского вооружения и военной техники за рубеж. В начале прошлого месяца Россия подписала сделку на $ 5,43 млрд на поставку Индии пяти ракетных комплексов С-400.

”За последние 18 лет "Рособоронэкспорт" стал одним из мировых лидеров по поставкам вооружений и военной техники и добился рекордных показателей",-цитирует Чемезова государственное информационное агентство в четверг.

"Сегодня Россия уверенно занимает второе место в мире по объему военно-технического сотрудничества”, - сказал Чемезов, добавив, что в 2018 году страна продала почти на 25 процентов больше вооружений, чем годом ранее.

"Рособоронэкспорт", как сообщается, в прошлом году подписал около 1100 контрактов с 40 странами.Санкции США направлены на борьбу за рынки и покровительство собственных производителей. Трамп пытается выдавить с рынков российское оружие, которое «по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит».