ИА «Ореанда-Новости» Экстрасенс похитил у москвича, который обратился к нему за помощью 8,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, работающий в столичном такси водителем, обратился к экстрасенсу, чтобы тот снял с него порчу. В процессе «обряда» москвич понял, что у него пропали 8,7 млн рублей. К тому времени маг успел скрыться. Таксист обратился с заявлением в правоохранительные органы, по данному факту начата проверка.