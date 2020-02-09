У воздушного судна появились проблемы с шасси. Вследствие этого самолёт ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу. Заявлено о том, что в результате происшествия пострадавших нет.Сейчас воздушное судно находится в конце взлётно-посадочной полосы, сообщается в материале издания "Усинск Онлайн".В публикации говорится, что паники не было, пассажиры спустились самостоятельно по надувным трапам. На месте инцидента в настоящий момент находятся расчёты МЧС.