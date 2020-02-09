09.02.2020, 14:33
Экстренные службы Республики Коми проинформировали о жесткой посадке самолёта UTair в Усинске
ИА «Ореанда-Новости» Источник, работающий в экстренных службах Республики Коми, проинформировал РИА Новости о жесткой посадке самолёта, принадлежащего авиакомпании UTair, в аэропорту, расположенном в городе Усинске.
У воздушного судна появились проблемы с шасси. Вследствие этого самолёт ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу. Заявлено о том, что в результате происшествия пострадавших нет.
На борту лайнера находились девяносто четыре человека.
Сейчас воздушное судно находится в конце взлётно-посадочной полосы, сообщается в материале издания "Усинск Онлайн".
В публикации говорится, что паники не было, пассажиры спустились самостоятельно по надувным трапам. На месте инцидента в настоящий момент находятся расчёты МЧС.
У воздушного судна появились проблемы с шасси. Вследствие этого самолёт ударился хвостовой частью о взлётно-посадочную полосу. Заявлено о том, что в результате происшествия пострадавших нет.
На борту лайнера находились девяносто четыре человека.
Сейчас воздушное судно находится в конце взлётно-посадочной полосы, сообщается в материале издания "Усинск Онлайн".
В публикации говорится, что паники не было, пассажиры спустились самостоятельно по надувным трапам. На месте инцидента в настоящий момент находятся расчёты МЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии