04.07.2019, 23:50
Электронный вариант трудовых книжек сохранит в бюджете миллионы
ИА «Ореанда-Новости» Соответствующее заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев на очередном собрании правительства. Также он отметил, что тем гражданам, которые не хотят переходить на новый вариант, старую возможность оставят.
Однако экономия, по мнению Медведева, будет огромная. Это связано с тем, что теперь придётся тратить меньше денежных средств на издержки сотрудников, чья работа была связана с трудовыми книжками. Также это существенно облегчит жизнь многим гражданам: в случае потери не нужно будет несколько недель восстанавливать бумажный носитель, как это было раньше. А электронный вариант сохранится на многие годы.
Однако экономия, по мнению Медведева, будет огромная. Это связано с тем, что теперь придётся тратить меньше денежных средств на издержки сотрудников, чья работа была связана с трудовыми книжками. Также это существенно облегчит жизнь многим гражданам: в случае потери не нужно будет несколько недель восстанавливать бумажный носитель, как это было раньше. А электронный вариант сохранится на многие годы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии