Это связано с тем, что теперь придётся тратить меньше денежных средств на издержки сотрудников, чья работа была связана с трудовыми книжками. Также это существенно облегчит жизнь многим гражданам: в случае потери не нужно будет несколько недель восстанавливать бумажный носитель, как это было раньше. А электронный вариант сохранится на многие годы.