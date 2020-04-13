ИА «Ореанда-Новости». Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что Летучая сломала ребро, когда шла подготовка к съёмкам передачи телеканала "Россия" "Танцы со звёздами", сообщается на портале проекта. 

Летучая заявила, что сначала подумала, что у неё обычный ушиб. Она сообщила, что танцевала румбу со сломанным ребром. Также телеведущая заявила, что во время съёмок шоу принимала обезболивающие. 