Отмечается, что Летучая сломала ребро, когда шла подготовка к съёмкам передачи телеканала "Россия" "Танцы со звёздами", сообщается на портале проекта.Летучая заявила, что сначала подумала, что у неё обычный ушиб. Она сообщила, что танцевала румбу со сломанным ребром. Также телеведущая заявила, что во время съёмок шоу принимала обезболивающие.