ИА «Ореанда-Новости» . Телеведущая и врач Елена Малышева в интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?» назвала три главных проблемы в российской медицине.

Так, Малышева считает неправильным, что ответственность за здоровье отдельного человека переложена на медицину страны.

«Если вы лично не отвечаете за своё здоровье, если вы пьёте, курите, то магнитно-резонансный томограф можно у вас дома поставить, но продолжительность жизни ваша всё равно не увеличится», — заявила она.

Ещё одной проблемой, по мнению ведущей, являются низкие зарплаты российских врачей. Она привела пример Китай, где власти объявили о повышении зарплат медперсоналу, работающему в очагах эпидемии коронавируса в три раза.

Телеведущая отметила, что нигде в мире перед медициной такой задачи не стоит, и срочная помощь оказывается только тем, кто в ней нуждается.