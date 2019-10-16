ИА «Ореанда-Новости». Минэкономики подготовило законопроект о продаже изъятых у чиновников и их родственников незадекларированных квартир, пишет «Коммерсант».



Сейчас такие квартиры можно бесплатно передать для нужд государства. В тексте законопроекта сказано, что зачастую такие квартиры относятся к разряду элитных. Их нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



В министерстве напомнили, что с 2015 года по 2019 было конфисковано 49 квартир и домов общей стоимостью более 1,1 миллиарда рублей.