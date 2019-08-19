Ресторан премиум-класса под названием «Puppen Haus», расположенный в здании на пересечении улицы Чаплыгина и Красного проспекта, оказался во власти огня.

Сообщение о пожаре поступило в половине восьмого по местному времени, инициатором звонка стал очевидец. Пожарники прибыли на место возгорания спустя три минуты. По информации, поступившей от сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Новосибирской области, пострадавших нет. Персонал и гости ресторана успели эвакуироваться из горящего здания самостоятельно. Всего эвакуировались сорок человек.

Площадь ресторана, охваченная огнём, составила свыше ста шестидесяти квадратных метров. Уже в половине десятого вечера пожарникам удалось предотвратить открытое горение. Соседние здания от огня не пострадали. Сложность в тушении пожара ресторана заключалась в том, что здание расположено в центре города, где существует довольно плотная застройка. Кроме того, само здание ресторана выполнено из дерева. Тушить пожар мешали также припаркованные на дорогах автомобили – они мешали свободному проезду пожарной техники к месту происшествия. Пожар был довольно крупным – четырнадцать единиц техники и сорок шесть человек прибыли на ликвидацию очага возгорания.

В настоящее время причины, по которым вспыхнуло здание ресторана, уточняются. По словам маркетолога новосибирского ресторана «Puppen Haus» Елизаветы Соболевой, возможной причиной возгорания стало неисправность в проводке, вызвавшей замыкание в кондиционере, расположенной на четвёртом этаже здания. Ресторан работал без нареканий в течение восьми лет, со времени его открытия.