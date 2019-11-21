21.11.2019, 18:52
Энциклопедисты в регионах начали разрабатывать российский аналог «Википедии»
ИА «Ореанда-Новости». Энциклопедисты из 11 субъектов страны приступили к разработке российского аналога «Википедии», пишут «Известия».
Об этом сообщил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец. По его словам, первые работы редакция рассмотрит уже в этом году.
Отмечается, что специалисты будут готовить предложения по включению в портал Большой российской энциклопедии слотов о событиях, объектах и людях, которые наиболее характерны для их региона. К сотрудничеству подключились, в том числе, Башкирия, Республика Татарстан, Якутия и Тамбовская область.
Об этом сообщил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец. По его словам, первые работы редакция рассмотрит уже в этом году.
Отмечается, что специалисты будут готовить предложения по включению в портал Большой российской энциклопедии слотов о событиях, объектах и людях, которые наиболее характерны для их региона. К сотрудничеству подключились, в том числе, Башкирия, Республика Татарстан, Якутия и Тамбовская область.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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