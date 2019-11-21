Об этом сообщил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец. По его словам, первые работы редакция рассмотрит уже в этом году.Отмечается, что специалисты будут готовить предложения по включению в портал Большой российской энциклопедии слотов о событиях, объектах и людях, которые наиболее характерны для их региона. К сотрудничеству подключились, в том числе, Башкирия, Республика Татарстан, Якутия и Тамбовская область.