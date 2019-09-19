Теперь в Epic Games, как и в Steam, обновился внешний вид библиотеки. Epic Games сможет конкурировать с другими платформами благодаря более удачному оформлению в виде списка, что, конечно же, более сподручно пользователям.

Появилась возможность сортировки продуктов по алфавиту и по времени запуска, также можно поставить фильтр, убирающий не нужные и мешающиеся продукты.

Отныне игроки будут видеть время, которое они находились в игре. Но это ещё не все: Epic Games store вскоре планируют добавить бандлы, страницу с топовыми игроками и поддержку модов.