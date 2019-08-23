ИА «Ореанда-Новости» Газета «Известия» сообщила, что, по мнению врачей-эпидемиологов, россиянам угрожает ряд смертельно опасных тропических болезней, переносчики которых распространились вдоль всего Черноморского побережья страны и в Крыму и в дальнейшем могут переместиться на север, в центральные регионы России.

Роспотребнадзор сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани. Специалисты обращают внимание на то, что угроза распространения достаточно серьёзная, так как в случае укуса комаром, являющимся переносчиком заболевания, хотя бы одного туриста, эпидемия теоретически может распространиться на обширную территорию.

В настоящее время на Черноморском побережье Краснодарского края отмечено распространение двух видов комаров – переносчиков тропических лихорадок. Из-за глобально потепления они могут мигрировать на север. Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев сказал, что это общемировая проблема.

Укусы комаров проникших на территорию страны двух видов могут привести к инфицированию смертельно опасными лихорадками Денге, Чикунгунья, Зика, жёлтой лихорадкой. Эти насекомые также переносят личинок нитчатых червей, которые вызывают серьёзные поражения внутренних органов у людей и животных.