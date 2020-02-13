ЕР обсуждает с Минздравом изменения медосвидетельствования водителей
ИА «Ореанда-Новости». Центр «Единой России» обсуждает с Минздравом изменение медицинского освидетельствования водителей.
Правозащитный центр «Единой России» находится на стадии консультаций с министерством здравоохранения по уточнению формулировок, которые будут предложены в дальнейшем для изменения правил водительского медицинского освидетельствования. Об этом сообщил председатель Правозащитного центра ЕР Михаил Старшинов.
Старшинов отметил, что на данный момент стороны в процессе переговоров. Министерство здравоохранения должно отрегулировать подзаконным актом формулировки, которые предложит фракция.
Ранее в Правозащитном центре ЕР сообщили о том, что готовят инициативу для изменения процесса медицинского освидетельствования водителей. Речь идёт о том, чтобы выявлять у водителей клинические признаки опьянения, а не измерять количество вещества в организме.
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