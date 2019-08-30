ИА «Ореанда-Новости» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале переговоров с российской стороной о возможности поставок вооружения, в том числе и по поводу истребителей, разработанных авиационным холдингом «Сухой».

Отвечая на вопрос о том, были ли предприняты какие-либо действия после того, как на авиасалоне МАКС-2019 был продемонстрирован истребитель Су-57, Эрдоган заявил следующее: «Наше сотрудничество с РФ уже реализуется в рамках контракта по С-400. Но после того, что мы увидели на выставке, наши ведомства – Минобороны, Управление оборонной промышленности – продолжили переговоры с российской стороной».

Турецкий лидер также отметил наличие «перспективы широкого взаимодействия в сфере оборонной продукции», в том числе в отношении беспилотных летательных аппаратов.

В отношении вопроса об исключении Турции из программы разработки американского F-35 Эрдоган сказал, что, при том что «эти самолёты очень отличаются друг от друга», в дальнейшем Турция «позаботится о себе», то есть оценит, какая именно модель для неё предпочтительнее – «Су-35, или F-35, Су-57 или что-то другое». При этом президент подчеркнул, что Анкара помимо поставок вооружения заинтересована в «совместном производстве и кредитовании» в этой сфере.