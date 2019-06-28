ИА «Ореанда-Новости» . Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении России вступило в силу. Документ был опубликован в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 28 июня.

«Проведя оценку хода осуществления Минских соглашений, Совет считает, что решение следует продлить ещё на шесть месяцев, с тем чтобы Совет мог провести дальнейшую оценку их имплементации», — отмечается в решении Совета. Срок действовавших до этого санкций истекает 31 июля 2019 года, ограничительные меры были продлены до 31 января 2020 года.

О продлении антироссийских экономических санкций говорилось в заявлении Совета, распространенном 27 июня. Отмечалось, что поводом для продления мер стало выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Евроcовете 20–21 июня. Они говорили о ходе выполнения Минских соглашений.

Также 20 июня Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. В Совете ЕС не было никакого обсуждения темы санкций — решение об их продлении утвердили автоматически, «письменной процедурой».

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив её в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.

В ответ Россия летом 2014 года ввела продовольственное эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся. 26 июня правительство России продлило режим контрсанкций на 2020 год.