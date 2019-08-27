ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» сообщило, что в пределы делового центра «Москва-Сити» вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи, а также Росстандарта, Росимущества и Ростуризма, которые переехали туда весной 2019 года, намерены переместиться ещё 14 федеральных министерств. Если это произойдёт, вне данной территории останутся лишь силовые ведомства и министерство иностранных дел.

В публикации сообщается, что данный вопрос будет обсуждаться 27 августа на совещании главы Минэкономики Максима Орешкина с представителями других министерств и подведомственных структур. В правительстве считают, что концентрация всех чиновников в одном месте даст возможность сэкономить на эксплуатационных расходах.

В то же время площадей «Москва-Сити» на все министерства может не хватить. Подсчитано, что в настоящее время 14 запланировавших переезд министерств занимают около 600 тысяч квадратных метров. На новом месте им потребуется 350–400 тысяч квадратных метров, в то время как «Москва-Сити» пока предлагает в аренду лишь 110 тысяч.