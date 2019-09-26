26.09.2019, 17:13
Ещё 650 домов в Иркутской области признали непригодными для жилья из-за паводков
ИА «Ореанда-Новости». Повторная экспертиза домовладений в Иркутской области выявила 650 домов, которые признаны непригодными для проживания, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что жителей этих домов переселят. Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что всего повторную экспертизу прошли 1454 жилых помещений.
Мутко также рассказал, что всего эксперты обнаружили 5718 домов, в которых нельзя жить. В них проживали более 17 тысяч человек.
Отмечается, что жителей этих домов переселят. Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что всего повторную экспертизу прошли 1454 жилых помещений.
Мутко также рассказал, что всего эксперты обнаружили 5718 домов, в которых нельзя жить. В них проживали более 17 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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