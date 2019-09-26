Отмечается, что жителей этих домов переселят. Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что всего повторную экспертизу прошли 1454 жилых помещений.Мутко также рассказал, что всего эксперты обнаружили 5718 домов, в которых нельзя жить. В них проживали более 17 тысяч человек.