ИА «Ореанда-Новости». Юморист Святослав Ещенко заявил, что цензура на российском телевидении действительно есть, пишет URA.ru.



Ещенко рассказал, что на канале «Россия 1» постоянно обрезают юмористические передачи. Кром того, юморист назвал скандал, связанный с выступлением Максима Галкина, «шумихой на ровном месте».



Напомним, на концерте в Новосибирске Галкин рассказал, что на федеральных каналах в России есть цензура. Юморист также отметил, что ему надоели постоянные обсуждения Украины и её политики.