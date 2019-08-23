Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Российские власти занялись обновлением списка муниципальных образований, имеющих монопрофильный характер. В обновлённом списке оказался и город Козьмодемьянск. Помимо него в перечень вошли и другие населённые пункты Российской Федерации: рабочий посёлок Прогресс, расположенный в Амурской области, поселок Янтарный Калининградской области, города Кимовск Тульской области, Печоры Псковской области, Новомичуринск Рязанской области и Новокуйбышевск Самарской области.

Статус моногорода позволяет получить огромные средства поддержки в будущем. По информации, предоставленной заместителем председателя инвестиционной компании «ВЭБ.РФ» и генерального директора проекта под названием моногорода.рф Ириной Макиевой, приставка «моно» уже давно перестала быть признаком депрессивного и негативного состояния города. В настоящее время российские моногорода получают значительную долю государственной поддержки. К ним можно отнести возможность городу стать территорией опережающего развития (или ТОР), а для бизнеса, к примеру, здесь предусмотрены налоговые льготы. Территория опережающего развития сможет привлечь большее число инвесторов в этот населённый пункт, что, в свою очередь, приведёт к увеличению рабочих мест, заключила Ирина Макиева.

Согласно информации, предоставленной на сайте моногорода.рф, сто девятнадцать инструментов роста и развития смогут получить моногорода, теперь в том числе и Козьмодемьянск. Одним из ключевых инструментов для этого марийского города сможет стать привлечение туристической привлекательности.

Напомним, что общее количество моногородов в России достигло трёхсот двадцати одного.