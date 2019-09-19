ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны США Марк Эспер заявил, что страна не готова к «опосредованной и гибридной» войне с Россией и что в связи с этим планы развития Пентагона и других ведомств будут скорректированы. Под «опосредованной», или «гибридной» войной подразумевается вооружённый конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупные игроки.

Выступая на конференции Военно-воздушных сил США, Эспер сказал, что в течение последних лет Россия продемонстрировала эффективное ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне». В качестве примера министр привёл события в Крыму и на Украине, не указав, однако, что именно он имеет в виду. «Это говорит о том, что они знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт», – заявил глава Пентагона. «Это новая форма боевых действий. Я имею в виду, что во многом это как минимум то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы. Поэтому мы сейчас изучаем, как готовятся наши планы по ведению кампаний на разных театрах, мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня», – заключил Эспер. Политик также отметил, что это необходимо сделать и другим ведомствам США.