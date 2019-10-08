Такие показатели были спрогнозированы Минэкономразвитием РФ.Данный показатель не повлияет на увеличение рождаемости, поэтому естественного прироста населения в ближайшие 3 года не следует ожидать.Однако специалисты Минэкономразвития предполагают возможный прирост населения за счёт иностранных граждан.



