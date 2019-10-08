08.10.2019, 19:53
Естественный прирост населения в России начнет повышаться только после 2024 года
ИА «Ореанда-Новости». До 2023 года прогнозируется естественная убыль населения России, а с 2024 года будет наблюдаться прирост населения.
Такие показатели были спрогнозированы Минэкономразвитием РФ. В России с 2020 года по 2022 год планируют провести ряд мероприятий, способствующих на уменьшение смертности граждан трудоспособного возраста.
Данный показатель не повлияет на увеличение рождаемости, поэтому естественного прироста населения в ближайшие 3 года не следует ожидать. Демографические показатели начнут увеличиваться только с 2024 года. Однако специалисты Минэкономразвития предполагают возможный прирост населения за счёт иностранных граждан.
Такие показатели были спрогнозированы Минэкономразвитием РФ. В России с 2020 года по 2022 год планируют провести ряд мероприятий, способствующих на уменьшение смертности граждан трудоспособного возраста.
Данный показатель не повлияет на увеличение рождаемости, поэтому естественного прироста населения в ближайшие 3 года не следует ожидать. Демографические показатели начнут увеличиваться только с 2024 года. Однако специалисты Минэкономразвития предполагают возможный прирост населения за счёт иностранных граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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