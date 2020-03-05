ИА «Ореанда-Новости».Зима в этом году стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Прошлый температурный рекорд превышен на 1,3 градуса.

По сообщению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зима 2019-2020 года стала самой теплой в истории метеонаблюдений. Хотя и температурный рекорд был установлен совсем недавно в 2015-2016 годах, разница, по оценкам экспертов, ощутима. На 1,3 градуса показатели тепла выше, чем за прошлый рекордный период.

В Гидрометцентре такую погоду назвали «экстремальной». Специалисты, также отметили, что эта зима, скорее всего, станет самой тёплой не только в России, но и на всём Северном полушарии. Рекордно высокие температуры наблюдались даже на территории Арктики. Учёные обеспокоены сложившейся ситуацией в мире. Последствия могут быть непредсказуемы и крайне губительны для всей окружающей среды.