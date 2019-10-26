ИА «Ореанда-Новости». О скором похолодании сообщила эксперт из центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москву скоро придёт настоящая осенняя погода. На следующей неделе уже можно ожидать мокрый снег и похолодание. Температура может достигнуть октябрьской нормы.

На данный момент воздух прогревается до уровня, на 6-7 градусов выше обычного для периода в конце месяца.

В субботу же жителей столицы России по-прежнему будет радовать тепло. Столбик термометра поднимется до 13 градусов. Осадков не ожидается, хотя небо и затянет облаками.

В воскресенье всё же возможен дождь, но температура будет в районе 9-14 градусов тепла.

Со следующей недели метеоролог рекомендует переходить на более тёплую одежду, так как наступит пора холодов.