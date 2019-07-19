Такое предупреждение вынесли учёные Алтайского государственного университета.

Нашествие пауков может начаться из районов Казахстана. Причиной их появления является установление сухой и жаркой погоды на территории Алтайского края за последние несколько недель. Каракурты могут прятаться в погребах, подвалах, сараях. Даже случайно оставленная на улице обувь может стать гнездом для этих ядовитых пауков. Пауки принадлежат к наиболее ядовитым созданиям на планете. Яд, который испускают пауки, в пятнадцать раз сильнее яда гремучей змеи. Особенность укуса каракурта состоит в том, что после него на коже человека появляется маленькое пятно красного цвета, которое быстро исчезает. Однако, спустя около получаса человек начинает испытывать спазмические боли практически в области всего тела: область живота, груди и поясницы охватывают острые боли. Симптомом укуса ядовитого паука считается и онемение ног. В дальнейшем человек испытывает головокружение, головные боли, судороги конечностей, нередко наблюдается рвота. Цвет лица становится синего оттенка, пульс замедляется. Яд в теле человека влияет не только на физические качества, он отрицательно сказывается и на психическом состоянии жертвы. Укушенный человек начинает испытывать панический страх смерти, психически человек становится возбуждённым.

Специалисты настоятельно рекомендуют, в случае обнаружения этих симптомов, немедленно обращаться в медицинские учреждения. Промедление в один или два дня может стоить человеку жизни.

Учёные Алтайского государственного университета рекомендуют быть особо осторожными жителям юго-западных районов Алтайского края. Нашествие каракуртов можно ожидать в Михайловском и Угловском районах и городе Славгород. Стоит отметить, что это предположение учёных, жертв от укусов ядовитых пауков к настоящему моменту пока не зафиксировано.