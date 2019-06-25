25.06.2019, 21:31
Евкуров попросил прощения у жителей Ингушетии
ИА «Ореанда-Новости». Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров провёл встречу со старейшинами региона и объяснил им причины свой отставки.
Кроме того, Евкуров попросил у жителей республики прощения, отметив, что и сам прощает тех, кто его обидел.
Евкуров призвал сохранить стабильность в регионе, а также работать во благо народа Ингушетии.
Напомним, Евкуров накануне объявил о своём намерении уйти в отставку с поста главы региона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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