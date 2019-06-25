ИА «Ореанда-Новости». Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров провёл встречу со старейшинами региона и объяснил им причины свой отставки.



Кроме того, Евкуров попросил у жителей республики прощения, отметив, что и сам прощает тех, кто его обидел.



Евкуров призвал сохранить стабильность в регионе, а также работать во благо народа Ингушетии.



Напомним, Евкуров накануне объявил о своём намерении уйти в отставку с поста главы региона.