ИА «Ореанда-Новости». Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров провёл встречу со старейшинами региона и объяснил им причины свой отставки.

Кроме того, Евкуров попросил у жителей республики прощения, отметив, что и сам прощает тех, кто его обидел.

Евкуров призвал сохранить стабильность в регионе, а также работать во благо народа Ингушетии.

Напомним, Евкуров накануне объявил о своём намерении уйти в отставку с поста главы региона.