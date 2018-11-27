В решении суда по правам человека сказано, что своим запретом российские власти нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека. Речь идёт о статье 11 - свобода собраний и объединений, 13, в которой говорится о праве на эффективное средство правовой защиты, а также 14 – запрет дискриминации. Кроме того, в решении ЕСПЧ отмечено, что объяснение запрета опасениями за общественный порядок в России не соответствует реальному положению дел.Дело, которое рассматривал ЕСПЧ – «Алексеев и другие против России». Глава российского движения сексменьшинств Николай Алексеев ранее сообщал, что. Так, ЛГБТ-сообществу отказали в этом мероприятии в Нальчике, Владивостоке, Архангельске, Северодвинске и других городах.. ЕСПЧ тогда направил в российское правительство ряд вопросов, на которые власти должны были ответить до 20 января 2010 года. При этом Европейский суд признал запрет на проведение гей-парадов в Москве незаконными. Представители России попытались обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ в 2011 году, но в итоге ЕСПЧ окончательно решил, что запрет был незаконный.