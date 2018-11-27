27.11.2018, 16:54
Европейский суд назвал незаконным запрет на проведение гей-парадов в России
ИА «Ореанда-Новости». Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российские власти незаконно запрещают провести в стране парад представителей ЛГБТ-сообщества. Такое решение ЕСПЧ принял, рассмотрев дело «Алексеев и другие против России».
В решении суда по правам человека сказано, что своим запретом российские власти нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека. Речь идёт о статье 11 - свобода собраний и объединений, 13, в которой говорится о праве на эффективное средство правовой защиты, а также 14 – запрет дискриминации. Кроме того, в решении ЕСПЧ отмечено, что объяснение запрета опасениями за общественный порядок в России не соответствует реальному положению дел.
В ЕСПЧ отметили, что Россия должна принять серьёзные усилия, чтобы реализовать меры по устранению найденных нарушений. При этом в Европейском суде обратили внимание на глубину этой проблемы в России.
Дело, которое рассматривал ЕСПЧ – «Алексеев и другие против России». Глава российского движения сексменьшинств Николай Алексеев ранее сообщал, что активисты обратились в Европейский суд, пытаясь оспорить запрет на проведение гей-парадов в 118 городах страны. Так, ЛГБТ-сообществу отказали в этом мероприятии в Нальчике, Владивостоке, Архангельске, Северодвинске и других городах.
Лидеры гей-движения в России ранее уже общались в международные суды с этим вопросом. В 2008 году в ЕСПЧ была подана жалоба против России на запрет проведения ЛГБТ-парада в Москве в 2006, 2007 и 2008 годах. ЕСПЧ тогда направил в российское правительство ряд вопросов, на которые власти должны были ответить до 20 января 2010 года. При этом Европейский суд признал запрет на проведение гей-парадов в Москве незаконными. Представители России попытались обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ в 2011 году, но в итоге ЕСПЧ окончательно решил, что запрет был незаконный.
В решении суда по правам человека сказано, что своим запретом российские власти нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека. Речь идёт о статье 11 - свобода собраний и объединений, 13, в которой говорится о праве на эффективное средство правовой защиты, а также 14 – запрет дискриминации. Кроме того, в решении ЕСПЧ отмечено, что объяснение запрета опасениями за общественный порядок в России не соответствует реальному положению дел.
В ЕСПЧ отметили, что Россия должна принять серьёзные усилия, чтобы реализовать меры по устранению найденных нарушений. При этом в Европейском суде обратили внимание на глубину этой проблемы в России.
Дело, которое рассматривал ЕСПЧ – «Алексеев и другие против России». Глава российского движения сексменьшинств Николай Алексеев ранее сообщал, что активисты обратились в Европейский суд, пытаясь оспорить запрет на проведение гей-парадов в 118 городах страны. Так, ЛГБТ-сообществу отказали в этом мероприятии в Нальчике, Владивостоке, Архангельске, Северодвинске и других городах.
Лидеры гей-движения в России ранее уже общались в международные суды с этим вопросом. В 2008 году в ЕСПЧ была подана жалоба против России на запрет проведения ЛГБТ-парада в Москве в 2006, 2007 и 2008 годах. ЕСПЧ тогда направил в российское правительство ряд вопросов, на которые власти должны были ответить до 20 января 2010 года. При этом Европейский суд признал запрет на проведение гей-парадов в Москве незаконными. Представители России попытались обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ в 2011 году, но в итоге ЕСПЧ окончательно решил, что запрет был незаконный.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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