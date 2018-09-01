ИА «Ореанда-Новости». В пресс-релизе европейского суда по правам человека в Страсбурге сообщается о том, что Россию обязуют выплатить компенсации из-за невыполнения обязательств по советским облигациям 1982 года.

Против РФ иск подали 15 заявителей, но приняли не каждую жалобу. В общем деле «Волокитин и другие», возбуждённом против страны, нынешней российской власти выдвигается обвинение в том, что она не выполняет обязательств перед своими гражданами. Причём судебная инстанция отмечает, что ошибки финансовых властей происходят систематически в расчётах с населением. Выплаты истцам варьируются в размере от €30 до €1800.

Истцы утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не смогли получить деньги и товары.

В суде отмечается, что после распада Советского Союза в 1992 правительство России взяло на себя обязательство выкупить все произведённые в СССР государственных облигаций, однако не смогло реализовать запланированный механизм выкупа, то есть нарушила права на защиту собственности заявителей.

Константин Волокитин, житель Алтайского края, стал первым человеком, который подал иск в суд и потратил на судебное разбирательство 18 лет.

В суде было отмечено, что российские власти никак не попытались повлиять на решение суда и не выдвинули никаких доводов или фактов в свою защиту. Не исполняя в течение длительного периода судебные решения, вынесенные в пользу заявителя, власти Российской Федерации лишили заявителя «права на суд», а также возможности получить денежные средства, на которые он имел право на основании вступившего в законную силу и обязательного для исполнения судебного решения.

Попытка вернуть долги времён СССР уже не первая – в последнее время это превращается в тенденцию. Так, например, в январе 2018 года около 400 тысяч граждан Франции обратились с требованием к России вернуть долги, которые были списаны в 1918 году.

Уточняется, что в 1867 году французские инвесторы вложили в российские железнодорожные компании около 15 миллиардов франков (€53 миллиардов), которые впоследствии не были возвращены. Потомки инвесторов потребовали от России возмещения ущерба.