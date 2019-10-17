После достижения предельного возраста пребывания на государственной службе, по законодательству РФ, гражданин должен оставить свой пост. Поэтому, в скором времени,Валерий Фадеев является председателем Общественной палаты России с 2017 года.Подробности пока не известны, сроки оформления полномочий не установлены.