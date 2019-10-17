ИА «Ореанда-Новости». Главой Совета по правам человека в России в ближайшее время может стать Валерий Фадеев.

Действующему главе СПЧ РФ Михаилу Федотову в сентябре исполнилось 70 лет. После достижения предельного возраста пребывания на государственной службе, по законодательству РФ, гражданин должен оставить свой пост. Поэтому, в скором времени, место Федотова может занять Фадеев. Валерий Фадеев является председателем Общественной палаты России с 2017 года.

Подробности пока не известны, сроки оформления полномочий не установлены. Перед тем, как Валерий Фадеев станет главой СПЧ РФ, ему будет необходимо отказаться от должности секретаря Общественной палаты России.