17.10.2019, 17:20
Фадеев может стать главой Совета по правам человека
ИА «Ореанда-Новости». Главой Совета по правам человека в России в ближайшее время может стать Валерий Фадеев.
Действующему главе СПЧ РФ Михаилу Федотову в сентябре исполнилось 70 лет. После достижения предельного возраста пребывания на государственной службе, по законодательству РФ, гражданин должен оставить свой пост. Поэтому, в скором времени, место Федотова может занять Фадеев. Валерий Фадеев является председателем Общественной палаты России с 2017 года.
Подробности пока не известны, сроки оформления полномочий не установлены. Перед тем, как Валерий Фадеев станет главой СПЧ РФ, ему будет необходимо отказаться от должности секретаря Общественной палаты России.
Действующему главе СПЧ РФ Михаилу Федотову в сентябре исполнилось 70 лет. После достижения предельного возраста пребывания на государственной службе, по законодательству РФ, гражданин должен оставить свой пост. Поэтому, в скором времени, место Федотова может занять Фадеев. Валерий Фадеев является председателем Общественной палаты России с 2017 года.
Подробности пока не известны, сроки оформления полномочий не установлены. Перед тем, как Валерий Фадеев станет главой СПЧ РФ, ему будет необходимо отказаться от должности секретаря Общественной палаты России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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