Фадеев сообщил, что им были уволены все артисты, работавшие под его лейблом

Музыкант и продюсер Максим Фадеев в своём обращении, которое было размещено на YouTube 30 октября, заявил, что им расторжены все контракты с артистами, представлявшими Malfa.



По словам Фадеева, его компанией и им лично был отдан весь контент артистам на безвозмездной основе. Также Фадеевым было заявлено, что контракты были расторжены абсолютно со всеми, кто представлял лейбл Malfa.



По словам продюсера, он был вынужден пойти на такой шаг, потому что не осталось возможностей контролировать компанию, которая сильно разрослась. Фадеев заявил, что в его планах полностью реструктуризировать собственную компанию, изменить её суть и сущность. Он отметил, что новая компания, которую он намерен создать, будет маленькой, но "очень дорогой".



Подписывайтесь на наши группы: Instagram | VK | Facebook | Twitter