ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге приговорил к трём годам лишения свободы условно болельщика «Зенита» Георгия Воеводина за удар в лицо сотрудника ОМОНа, пишет «Коммерсант».



Суд установил, что инцидент произошёл 3 августа во время игры «Зенита» и «Краснодара». Воеводин на «Газпром-Арене» из хулиганских побуждений ударил сотрудника ОМОНа. Отмечается, что подсудимый был пьян. Омоновец от удара упал и ударился головой.



Суд оценил вред, который нанёс поступок болельщика, как средней тяжести. Воеводин на суде свою вину признал.