



ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крупнейшие фармацевтические компании России говорят о возможном повышении цен на лекарственные препараты. Об этом в письме они предупредили Вячеслава Володина, спикера Государственной думы России и вице-премьера Татьяну Голикову.

Производители медикаментов утверждают, что в связи с новыми требованиями к маркировке лекарств придётся увеличивать расходы, что неизбежно скажется на ценовой политике компаний. Дело в том, что правительство обязало компании помечать их продукцию специальным криптографическим кодом. Такое решение было связано с большим количеством фальсифицированной продукции на рынке лекарственных средств. В целях снижения уровня лекарственного фальсификата, правительство сначала решило провести эксперимент с нанесением на упаковку медикаментов двумерного штрих-кода. Теперь же фармкомпаниям предлагается помечать лекарства еще и крипто кодом. Компании уже сделали немалые вложения в оборудование производства специальной техникой. Нанесение на медикаменты ещё и криптозащиты снова потребует закупки специального оборудования, т.е. материальных расходов.





Сейчас маркировка лекарственных препаратов в нашей стране является добровольной, однако с наступлением 2019 года нанесение защитного кода станет обязательным.





С утверждением руководителей фармакологических компаний о росте цен на лекарства в связи с их обязательным маркированием не согласен Давид Мелик-Гусейнов, директор Научно-исследовательского института здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. Он утверждает, что заявление фармкомпаний является всего лишь предлогом, чтобы не выполнять возложенные на них обязательства. Закупка специального оборудования и создание дополнительных рабочих мест – разовые затраты, которые никак не могут сказаться на ценовой политике производства с такими доходами. По словам Мелик-Гусейнова, фармпромышленность – это длительное предприятие с большими объёмами и соответственно прибылью, поэтому разовые вложения на таком фоне можно и пережить. А делая подобные заявления, производители показывают, что просто не хотят заниматься решением вопросов, связанных с маркировкой их продукции.