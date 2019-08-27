ИА «Ореанда-Новости». Федеральная антимонопольная служба оштрафовала российское подразделение компании Samsung на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты, пишет «Коммерсант».



Кроме того, сообщается, что к административной ответственности были привлечены сотрудники компании, которые отвечали за контроль цен.



В ФАС отметили, что во время расследования этого дела Samsung перестал координировать цены и начал оказывать содействие ведомству.