27.08.2019, 18:58
ФАС оштрафовала компанию Samsung на 2,5 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Федеральная антимонопольная служба оштрафовала российское подразделение компании Samsung на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты, пишет «Коммерсант».
Кроме того, сообщается, что к административной ответственности были привлечены сотрудники компании, которые отвечали за контроль цен.
В ФАС отметили, что во время расследования этого дела Samsung перестал координировать цены и начал оказывать содействие ведомству.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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