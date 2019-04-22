ИА «Ореанда-Новости» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала южнокорейскую компанию Samsung виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты на российском рынке.

Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки ведомства, по итогам расследования в отношении компании ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» было возбуждено уголовное дело

Как отметил статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, на рынках ритейла техники достаточно часто встречается незаконная координация цен. Наиболее распространено это явление среди популярных новинок техники, когда компании через дилеров навязывают цены и условия реализации.