ИА «Ореанда-Новости». ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски среди производителей.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о существенном росте цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Сообщается, что данные о росте цен были замечены не только в аптеках. Оптовое звено также не обошли попытки в несколько раз увеличить стоимость трёхслойных масок.

Цариковский рассказал, что цены подняли и производители медицинских масок. Так, один из производителей трёхслойных масок из Санкт-Петербурга увеличил цены на свой товар в 10 раз.

Ранее в ФАС поступали жалобы от жителей некоторых регионов России, которые негодовали повышением цен на защитные маски в аптеках.