ФАС сообщила о росте цен на медицинские маски среди производителей
ИА «Ореанда-Новости». ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски среди производителей.
Федеральная антимонопольная служба сообщила о существенном росте цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
Сообщается, что данные о росте цен были замечены не только в аптеках. Оптовое звено также не обошли попытки в несколько раз увеличить стоимость трёхслойных масок.
Цариковский рассказал, что цены подняли и производители медицинских масок. Так, один из производителей трёхслойных масок из Санкт-Петербурга увеличил цены на свой товар в 10 раз.
Ранее в ФАС поступали жалобы от жителей некоторых регионов России, которые негодовали повышением цен на защитные маски в аптеках.
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